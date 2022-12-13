Для апгрейда «Ведьмака 3» подойдёт любое издание игры. Слухи были ложными

В Новой Зеландии начали выпуск некстген-версии «Ведьмака 3: Дикая Охота», вместе с чем «Чемпионат» готов опровергнуть слухи — нет, для апгрейда не требуется издание «Игра года» (GOTY Edition) или игра со всеми дополнениями. Подойдёт абсолютно любая версия RPG.

Мы смогли обновить базовую версию игры, купленную в мае 2015 года, с диска в PS Store Новой Зеландии. Вдобавок там же, например, можно загрузить дополнительную озвучку — среди вариантов есть и русская.

Поэтому не стоит переживать, если у вас базовое издание игры или отдельно игра и дополнения (у GOTY-издания, напомним, отдельный клиент) — вы без проблем сможете обновиться на современную версию «Ведьмака 3».

Покупателей цифровой версии игры в российском PlayStation Store просим подождать официального запуска в полночь. Как будет работать апгрейд конкретно в российском сегменте PSN, пока неизвестно, но мы активно следим за ситуацией и сразу подготовим материалы.