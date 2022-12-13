Новый квест в «Ведьмаке 3» озвучен на русский язык

Вместе с релизом обновлённого «Ведьмака 3» в игре появится новый квест под названием «В тени Вечного огня». До сих пор было неясно, озвучат ли его на русский язык, ведь CD Projekt RED ушла из РФ. Оказывается, что да, его озвучили на великий и могучий — причём к своей работе вернулся Всеволод Кузнецов, привычный голос Геральта из Ривии.

Об этом сообщил пользователь DTF под ником Axii. Он уже получил доступ к некстген-версии и прошёл то самое задание. Доступно оно в Велене — для этого необходимо найти жреца Вечного огня. Прохождение квеста можно посмотреть в материале геймера.

Появление русской озвучки в обновлённой версии «Ведьмака 3» может означать, что CD Projekt RED всё-таки добавит её и в дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Компания пока не комментировала ситуацию.

Некстген-версия «Ведьмака 3» выйдет в ночь на 14 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.