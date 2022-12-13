Старые сохранения «Ведьмака 3» не подойдут на PS5 и Xbox Series

Проходили «Ведьмака 3» на PS4 и Xbox One в 2015 году, ещё до выхода GOTY-издания? Плохие новости — ваши старые сохранения не подойдут для переноса на новые консоли.

К сожалению, изначально крайне странное решение CD Projekt по выпуску издания «Игра года», где не работали старые сохранения, в 2022 году имеет куда более серьёзные последствия. Игроки GOTY-издания и «Полного издания» должны без проблем перенести свои сейвы, тогда как самые первые игроки этого сделать не могут.

Давайте ещё раз кратко:

сохранения с обычной игры — не подойдут;

сохранения с издания «Игра года» и «Полное издание» — подойдут.

Примечательно, что новые версии игры теперь поддерживают загрузку сохранений в облако, откуда они доступны на всех платформах — ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.

Мы следим за ситуацией и расскажем, если найдутся способы перенести старые сейвы.