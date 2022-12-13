Крокодил Гена в исполнении Сергея Гармаша — на новом постере «Чебурашки»
Поделиться
Киностудия «Централ Партнершип» опубликовала новый постер фильма «Чебурашка», на котором изображены главные герои — Чебурашка и Гена. Роль напарника ушастого создания исполнил Сергей Гармаш («Бригада») — он сыграет крокодила Гену в человеческом обличье.
Фото: «Централ Партнершип»
«Чебурашка» — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского. Лента расскажет о дружбе между Геной и неизвестным науке животным по имени Чебурашка. Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Поставил картину Дмитрий Дьяченко, известный по «О чём говорят мужчины».
Премьера фильма «Чебурашка» состоится 1 января 2023 года. Ранее авторы выпустили полноценный трейлер картины.
Новость по теме«Попузьяна». Вышел трейлер фильма про Чебурашку
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
17:33
-
17:16
-
17:11
-
16:51
-
16:46
-
16:28
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:34
-
15:05
-
14:40
-
14:37
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:05
-
12:46
-
12:39
-
12:00
-
11:30
-
10:43
-
10:05
-
09:37
- 12 декабря 2022
-
21:36
-
20:38
-
20:16
-
19:35
-
18:59
-
18:35
-
18:22
-
17:57
-
17:44
-
17:28
-
17:26
Партнерский контент