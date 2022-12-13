Крокодил Гена в исполнении Сергея Гармаша — на новом постере «Чебурашки»

Киностудия «Централ Партнершип» опубликовала новый постер фильма «Чебурашка», на котором изображены главные герои — Чебурашка и Гена. Роль напарника ушастого создания исполнил Сергей Гармаш («Бригада») — он сыграет крокодила Гену в человеческом обличье.

Фото: «Централ Партнершип»

«Чебурашка» — ремейк культового советского мультфильма, основанного на произведениях Эдуарда Успенского. Лента расскажет о дружбе между Геной и неизвестным науке животным по имени Чебурашка. Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Елена Яковлева, Полина Максимова и другие. Поставил картину Дмитрий Дьяченко, известный по «О чём говорят мужчины».

Премьера фильма «Чебурашка» состоится 1 января 2023 года. Ранее авторы выпустили полноценный трейлер картины.