Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Клуб Virtus.pro назвал имя нового исполнительного директора

Клуб Virtus.pro назвал имя нового исполнительного директора
Комментарии

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил, что должность СЕО в организации с сегодняшнего дня будет занимать Николай Петросян. Вчера он уволился из холдинга ESforce, который ранее владел Virtus.pro.

Петросян сменил на этой должности Арама Караманукяна — армянского бизнесмена, который выкупил VP летом этого года и с тех пор совмещал позиции инвестора и руководителя клуба.

Мы приняли решение, что нам необходим опытный CEO, который сможет глубоко контролировать все детали и нюансы киберспортивного бизнеса, ежедневно взаимодействовать с менеджерами каждой из дисциплин, заниматься эффективным операционным управлением.

Николай Петросян начинал свой путь в роли шеф-редактора «Чемпионата», затем работал с adidas и в сфере БК, а в 2018 году присоединился к киберспортивному холдингу ESforce (Virtus.pro, RuHub, Epic Esports Events).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022