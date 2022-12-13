Клуб Virtus.pro назвал имя нового исполнительного директора
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил, что должность СЕО в организации с сегодняшнего дня будет занимать Николай Петросян. Вчера он уволился из холдинга ESforce, который ранее владел Virtus.pro.
Петросян сменил на этой должности Арама Караманукяна — армянского бизнесмена, который выкупил VP летом этого года и с тех пор совмещал позиции инвестора и руководителя клуба.
Мы приняли решение, что нам необходим опытный CEO, который сможет глубоко контролировать все детали и нюансы киберспортивного бизнеса, ежедневно взаимодействовать с менеджерами каждой из дисциплин, заниматься эффективным операционным управлением.
Николай Петросян начинал свой путь в роли шеф-редактора «Чемпионата», затем работал с adidas и в сфере БК, а в 2018 году присоединился к киберспортивному холдингу ESforce (Virtus.pro, RuHub, Epic Esports Events).
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