Клуб Virtus.pro назвал имя нового исполнительного директора

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил, что должность СЕО в организации с сегодняшнего дня будет занимать Николай Петросян. Вчера он уволился из холдинга ESforce, который ранее владел Virtus.pro.

Петросян сменил на этой должности Арама Караманукяна — армянского бизнесмена, который выкупил VP летом этого года и с тех пор совмещал позиции инвестора и руководителя клуба.

Мы приняли решение, что нам необходим опытный CEO, который сможет глубоко контролировать все детали и нюансы киберспортивного бизнеса, ежедневно взаимодействовать с менеджерами каждой из дисциплин, заниматься эффективным операционным управлением.

Николай Петросян начинал свой путь в роли шеф-редактора «Чемпионата», затем работал с adidas и в сфере БК, а в 2018 году присоединился к киберспортивному холдингу ESforce (Virtus.pro, RuHub, Epic Esports Events).