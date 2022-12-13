«Аватар 5» может перенести героев с Пандоры на Землю

В материале содержатся возможные спойлеры «Аватара 5».
Совсем скоро состоится премьера «Аватара: Путь воды» — сиквела самого кассового фильма всех времён. Тем временем продюсер 20th Century Studios Джон Ландау уже раскрывает карты и делится информацией о том, что будет происходить аж в пятом фильме франшизы. Оказывается, лента частично расскажет о происходящем на Земле — на нашу планету точно отправится Нейтири. Будет ли с ней кто-то рядом, неизвестно.
Я не должен говорить об этом, но я слышал, что Джим немного говорил об этом. В «Аватаре 5» будет эпизод, в котором мы отправимся на Землю. Мы хотим показать людям и Нейтири, что творится на Земле в будущем.
Ландау отметил, что, вопреки впечатлениям Джейка Салли в оригинальном фильме, не все люди на Земле плохие, так же, как и не все представители народа На'ви — хорошие. Судя по всему, это будет один из ключевых эпизодов пятой части франшизы.
Если всё пойдёт по плану Джеймса Кэмерона, то «Аватар 5» мы увидим в 2028 году. Но если вдруг «Аватар: Путь воды» провалится, то режиссёр остановится на трилогии.
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