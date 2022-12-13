Отец Хукси скончался за день до старта BLAST Premier — капитан G2 решил сыграть турнир
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Капитан европейской команды G2 Esports по CS:GO Расмус HooXi Нильсен сообщил, что после прибытия на место проведения BLAST Premier: World Final 2022 узнал о смерти отца.
Игрок отметил, что делится этим с публикой только для того, чтобы люди понимали причину его плохого настроения.
Вчера вечером, вскоре после приезда в Абу-Даби, я узнал, что мой отец скончался. Это было очень неожиданно: всё было как обычно, когда я прощался с ним перед выездом в аэропорт.
Я не чувствую необходимости рассказывать что-то о моих отношениях с отцом, кроме того, что люблю его. Я рассказываю об этом только для того, чтобы люди на турнире знали, почему я могу быть не таким эмоциональным при встрече с ними или вообще вести себя не так, как обычно.
Тем не менее Хукси не стал отказываться от участия в турнире — игрок сообщил, что так захотела его семья, а сам он надеется, что это поможет ему отвлечься.
BLAST Premier: World Final 2022 с призовым фондом $ 1 млн пройдёт в Абу-Даби с 14 по 18 декабря. G2 Esports проведёт первый матч с FaZe Clan.
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