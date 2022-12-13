10 самых популярных фильмов и сериалов 2022 года на IMDB

Портал IMDB опубликовал список самых популярных фильмов 2022 года. В списке упомянуты ленты, которые вышли в кинотеатрах США и были самыми обсуждаемыми картинами на протяжении года. Лидером стал «Бэтмен» Мэтта Ривза. Вторую строчку занял «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», замкнул тройку «Тор: Любовь и гром». В десятку также попали «Серый человек», «Всё, везде и сразу» и «Варяг».
Самые популярные фильмы 2022 года на платформе IMDB
Фото: IMDB
Топ-10 самых популярных фильмов 2022 года на IMDB
- «Бэтмен»
- «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
- «Тор: Любовь и гром»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
- «Варяг»
- «Серый человек»
- «Всё, везде и сразу»
- «Смерть на Ниле»
- «X»
На сериальном поприще всё ещё более очевидно. Лидером стал четвёртый сезон «Очень странных дел». За ним идёт «Дом дракона», а бронзовым призёром стал финальный сезон «Лучше звоните Солу». В топ также попали третьи сезоны «Эйфории» и «Пацанов».
Самые популярные сериалы 2022 года на платформе IMDB
Фото: IMDB
Топ-10 самых популярных сериалов 2022 года на IMDB
- «Очень странные дела»
- «Дом дракона»
- «Лучше звоните Солу»
- «Властелин Колец: Кольца власти»
- «Эйфория»
- «Пацаны»
- «Лунный рыцарь»
- «Песочный человек»
- «Озарк»
- «Изобретая Анну»
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