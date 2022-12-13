10 самых популярных фильмов и сериалов 2022 года на IMDB

Портал IMDB опубликовал список самых популярных фильмов 2022 года. В списке упомянуты ленты, которые вышли в кинотеатрах США и были самыми обсуждаемыми картинами на протяжении года. Лидером стал «Бэтмен» Мэтта Ривза. Вторую строчку занял «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», замкнул тройку «Тор: Любовь и гром». В десятку также попали «Серый человек», «Всё, везде и сразу» и «Варяг».

Самые популярные фильмы 2022 года на платформе IMDB Фото: IMDB

Топ-10 самых популярных фильмов 2022 года на IMDB

«Бэтмен» «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» «Тор: Любовь и гром» «Топ Ган: Мэверик» «Чёрная пантера: Ваканда навеки» «Варяг» «Серый человек» «Всё, везде и сразу» «Смерть на Ниле» «X»

На сериальном поприще всё ещё более очевидно. Лидером стал четвёртый сезон «Очень странных дел». За ним идёт «Дом дракона», а бронзовым призёром стал финальный сезон «Лучше звоните Солу». В топ также попали третьи сезоны «Эйфории» и «Пацанов».

Самые популярные сериалы 2022 года на платформе IMDB Фото: IMDB

Топ-10 самых популярных сериалов 2022 года на IMDB

«Очень странные дела» «Дом дракона» «Лучше звоните Солу» «Властелин Колец: Кольца власти» «Эйфория» «Пацаны» «Лунный рыцарь» «Песочный человек» «Озарк» «Изобретая Анну»