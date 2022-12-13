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10 самых популярных фильмов и сериалов 2022 года на IMDB

10 самых популярных фильмов и сериалов 2022 года на IMDB
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Портал IMDB опубликовал список самых популярных фильмов 2022 года. В списке упомянуты ленты, которые вышли в кинотеатрах США и были самыми обсуждаемыми картинами на протяжении года. Лидером стал «Бэтмен» Мэтта Ривза. Вторую строчку занял «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», замкнул тройку «Тор: Любовь и гром». В десятку также попали «Серый человек», «Всё, везде и сразу» и «Варяг».

Самые популярные фильмы 2022 года на платформе IMDB

Самые популярные фильмы 2022 года на платформе IMDB

Фото: IMDB

Топ-10 самых популярных фильмов 2022 года на IMDB

  1. «Бэтмен»
  2. «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
  3. «Тор: Любовь и гром»
  4. «Топ Ган: Мэверик»
  5. «Чёрная пантера: Ваканда навеки»
  6. «Варяг»
  7. «Серый человек»
  8. «Всё, везде и сразу»
  9. «Смерть на Ниле»
  10. «X»

На сериальном поприще всё ещё более очевидно. Лидером стал четвёртый сезон «Очень странных дел». За ним идёт «Дом дракона», а бронзовым призёром стал финальный сезон «Лучше звоните Солу». В топ также попали третьи сезоны «Эйфории» и «Пацанов».

Самые популярные сериалы 2022 года на платформе IMDB

Самые популярные сериалы 2022 года на платформе IMDB

Фото: IMDB

Топ-10 самых популярных сериалов 2022 года на IMDB

  1. «Очень странные дела»
  2. «Дом дракона»
  3. «Лучше звоните Солу»
  4. «Властелин Колец: Кольца власти»
  5. «Эйфория»
  6. «Пацаны»
  7. «Лунный рыцарь»
  8. «Песочный человек»
  9. «Озарк»
  10. «Изобретая Анну»
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