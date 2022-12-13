«Я умерла?» Кейт Уинслет — о подводных съёмках «Аватара: Путь воды»

Ещё в 2020 году стало известно, что съёмки «Аватара: Путь воды» во многом проходили под водой. Одной из главных новостей стало то, что Кейт Уинслет, исполняющая роль Ронал, лидера одного из кланов На'ви, задержала дыхание на целых 7 минут 15 секунд. Это абсолютный рекорд в киноиндустрии — ранее он принадлежал Тому Крузу.

В интервью изданию Total Film актриса поделилась эмоциями от того самого съёмочного дня. По словам девушки, она сперва не поверила, что осталась жива, проведя столько времени под водой. А сразу после осознания она решила похвастаться рекордом перед Джеймсом Кэмероном.

У меня есть видео, на котором я всплываю на поверхность и говорю: «Я умерла, я умерла?», а затем говорю: «Сколько я продержалась?» Я сразу же захотела узнать своё время. И когда узнала, то не могла поверить… А потом решила сообщить об этом Джиму, я хотела, чтобы он узнал об этом сразу же.

Уинслет отметила, что никто из съёмочной команды не заставлял её проводить столько времени под водой — это было исключительно желание актрисы. В итоге ей удалось установить абсолютный рекорд, чему она очень рада.

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится уже 14 декабря. В России ленту официально показывать не будут, однако фильм наверняка доберётся до кинотеатров страны до новогодних праздников.