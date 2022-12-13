Россия лидирует по числу участников нового сезона по Dota 2. Конкуренты даже не близко

В региональных лигах Dota Pro Circuit 2022/2023 от Valve примут участие 40 киберспортсменов из России. В высшем дивизионе будут играть 15 команд с россиянами в составе.
По подсчётам «Чемпионата», 29 игроков будут выступать в командах лиги Восточной Европы, однако Россия также лидирует по числу «легионеров» — шестеро заявлены в составах клубов Западной Европы, ещё пятеро будут играть в Северной Америке.
Распределение участников Dota Pro Circuit по странам
Фото: Иван Мику, «Чемпионат»
На втором месте расположились киберспортсмены из Китая, все 32 человека будут выступать в «домашней» DPC-лиге. Далее идут игроки из Перу (31), Филиппин (22) и США с Малайзией (по 14 представителей).
Матчи первого сезона Dota Pro Circuit 2022/2023 пройдут с 9 по 29 января. Сильнейшие команды каждого региона пройдут на глобальный мэйджор-турнир.
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