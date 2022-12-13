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Россия лидирует по числу участников нового сезона по Dota 2. Конкуренты даже не близко

Россия лидирует по числу участников нового сезона по Dota 2. Конкуренты даже не близко
Дмитрий DM Дорохин, OG
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В региональных лигах Dota Pro Circuit 2022/2023 от Valve примут участие 40 киберспортсменов из России. В высшем дивизионе будут играть 15 команд с россиянами в составе.

По подсчётам «Чемпионата», 29 игроков будут выступать в командах лиги Восточной Европы, однако Россия также лидирует по числу «легионеров» — шестеро заявлены в составах клубов Западной Европы, ещё пятеро будут играть в Северной Америке.

Распределение участников Dota Pro Circuit по странам

Распределение участников Dota Pro Circuit по странам

Фото: Иван Мику, «Чемпионат»

На втором месте расположились киберспортсмены из Китая, все 32 человека будут выступать в «домашней» DPC-лиге. Далее идут игроки из Перу (31), Филиппин (22) и США с Малайзией (по 14 представителей).

Матчи первого сезона Dota Pro Circuit 2022/2023 пройдут с 9 по 29 января. Сильнейшие команды каждого региона пройдут на глобальный мэйджор-турнир.

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