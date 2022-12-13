CD Projekt выпустила ролик с предысторией «Ведьмака 3» с живыми актёрами

К релизу обновлённой версии «Ведьмака 3» CD Projekt RED выпустила короткометражный ролик, посвящённый сюжету первых двух игр серии. Он призван познакомить новичков со вселенной Анджея Сапковского и кратко описать им суть происходящего в третьей части приключений Геральта из Ривии. Рассказывает о событиях Плотва — лошадь главного героя.

Самое интересное, что для небольшого ролика авторы наняли актёров, которые куда ближе к книжному канону, чем сериал от Netflix. В комментариях пользователи уже шутят, что найдена достойная замена Генри Кавиллу, который недавно покинул шоу.

Релиз обновлённой версии «Ведьмака 3» состоится в ночь на 14 декабря на ПК, Xbox Series и PS5. Обладатели оригинальной игры получат обновление полностью бесплатно.