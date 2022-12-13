Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One отложили почти на два месяца

Avalanche Software объявила о переносе Hogwarts Legacy на прошлом поколении консолей. Теперь игра по «Гарри Поттеру» на PS4 и Xbox One выйдет почти на два месяца позже релиза — 4 апреля. А до Nintendo Switch проект доберётся ещё позже — аж 25 июля.

Дата выхода Hogwarts Legacy

Xbox Series, PS5 и ПК — 10 февраля 2023 года (7 февраля для тех, кто оформил предзаказ Deluxe Edition)

— 10 февраля 2023 года (7 февраля для тех, кто оформил предзаказ Deluxe Edition) Xbox One и PS4 — 4 апреля 2023 года

— 4 апреля 2023 года Nintendo Switch — 25 июля 2023 года.

В своём обращении разработчики заявили, что хотят выпустить отполированную версию Hogwarts Legacy на всех платформах, поэтому им потребуется больше времени для оптимизации RPG для консолей прошлого поколения.

Следующий показ игры состоится 14 декабря в 21:00 мск. Авторы обещали поделиться множеством новых деталей, включая механики полётов на метле и дуэлей.