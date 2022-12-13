Вышел новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Sony Pictures выпустила новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Лента расскажет, как Майлз Моралес вновь связывается с Гвен Стейси из параллельной вселенной. В какой-то момент им снова приходится отправиться в другие миры и встретиться с командой Людей-пауков, которые пытаются обеспечить безопасность всей мультивселенной. Однако, когда супергерои сталкиваются с очередной угрозой, между ними зарождается конфликт.

Главных героев вновь озвучили Шамик Мур и Хейли Стайнфелд. Помимо них, в сиквеле появятся персонажи Оскара Айзека (Человек-паук 2099) и Дэниела Калуи (Панк-паук).

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года. Третью часть обещают выпустить 29 марта 2024-го.