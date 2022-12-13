В «Человеке-пауке: Через вселенные 2» появятся герои из «Человека-паука» от Sony

13 декабря вышел новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Лента вновь расскажет о перемещениях Паучка по различным вселенным. Пожалуй, главным кадром для геймеров стал момент, где на заднем плане можно увидеть Дружелюбных соседей из «Человека-паука» от Insomniac Games. В нём Питер Паркер и Майлз Моралес что-то активно обсуждают.

Два Паучка справа — из игры Insomniac Фото: Sony Pictures

Судя по всему, главные герои игры про Человека-паука на PlayStation посетят и «Через вселенные 2» — это вполне логично, учитывая сюжетные обстоятельства. Будем надеяться, что их появление не ограничится обычным камео и герои сыграют хоть какую-то сюжетную роль в продолжении.

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года. Третью часть обещают выпустить 29 марта 2024-го.