В «Человеке-пауке: Через вселенные 2» появятся герои из «Человека-паука» от Sony

13 декабря вышел новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Лента вновь расскажет о перемещениях Паучка по различным вселенным. Пожалуй, главным кадром для геймеров стал момент, где на заднем плане можно увидеть Дружелюбных соседей из «Человека-паука» от Insomniac Games. В нём Питер Паркер и Майлз Моралес что-то активно обсуждают.
Два Паучка справа — из игры Insomniac
Фото: Sony Pictures
Судя по всему, главные герои игры про Человека-паука на PlayStation посетят и «Через вселенные 2» — это вполне логично, учитывая сюжетные обстоятельства. Будем надеяться, что их появление не ограничится обычным камео и герои сыграют хоть какую-то сюжетную роль в продолжении.
Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года. Третью часть обещают выпустить 29 марта 2024-го.
- 13 декабря 2022
-
20:26
-
20:11
-
20:01
-
19:42
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:56
-
18:22
-
17:57
-
17:40
-
17:33
-
17:16
-
17:11
-
16:51
-
16:46
-
16:28
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:34
-
15:05
-
14:40
-
14:37
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:05
-
12:46
-
12:39
-
12:00
-
11:30
-
10:43
-
10:05
-
09:37