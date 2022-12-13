«Фильм, который погружает зрителя в другой мир». Критики в восторге от «Аватара 2»

Вечером 13 декабря спало эмбарго на рецензии «Аватара: Путь воды». В целом сиквел очень понравился критикам — многие называют его самым красивым фильмом после первого «Аватара». Однако некоторые отмечают, что фильм вышел несколько перегруженным, поэтому неподготовленному зрителю будет тяжело усидеть больше трёх часов на сеансе.

На момент публикации заметки средний балл фильма на Metacritic составляет 72/100. Для сравнения — у первой части было 83.

Фото: Metacritic

Больше всего критиков поразили эпичность картины и невероятное качество спецэффектов. От Джеймса Кэмерона никто меньшего и не ожидал.

Джеймс Кэмерон выпустил космическую морскую эпопею, которую мог создать только он: эксцентричную, душевную, радостную, тёмную и очень, очень синюю. Да, он все ещё далеко впереди остальных.

Кэмерон заставляет вас заботиться об этом месте, о его обитателях, о его дикой природе и особенно о китах с Пандоры.

Это не просто контент, который вы проглатываете и забываете. «Аватар: Путь воды» — это фильм, который погружает зрителя в другой мир на три потрясающих часа. Мы действительно пришли сюда за магией кино.

А что мы находим в фильме, помимо высокотехнологичной картинки? Пресный сюжет похож на детскую сказку без юмора; юношеская история без эмоциональных травм; экшен-триллер без каких-либо сюжетных ставок.

Единственную негативную рецензию на данный момент опубликовал портал The Telegraph. Редактор издания заявил, что лента во многом повторяет сюжет первой части и не представляет из себя ничего выдающегося.

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 14 декабря. До России лента официально не доберётся, однако киносети планируют показать фильм в РФ до конца года.