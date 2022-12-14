Создатели «Ведьмака 3» запретили апгрейд игры для PS5 в России

В полночь на PlayStation состоялась премьера ремастера «Ведьмака 3: Дикая Охота» — но не в российском PS Store. Как показала тщательная проверка, CD Projekt сама решила не выпускать клиент в местном магазине.

Большинство проблем с активацией в российском PS Store связаны с тем, что многие транзакции просто не проходят, однако существуют разные обходные пути (об одном из таких мы рассказывали на релизе ремастеров Resident Evil 2, RE3 и RE7).

К сожалению, с «Ведьмаком 3» такое не получится провести, поскольку игра просто не существует в российском магазине. Это при том, что многие игры даже ушедших компаний до сих пор продаются — к примеру, сейчас там висит предзаказ Final Fantasy 16 за 5719 рублей.

Впрочем, не будем исключать, что это последствия прежних решений CD Projekt ещё с весны, когда все игры сняли с продаж в России. Возможно, ситуация сдвинется с мёртвого места. Мы направили запрос студии. Также стоит отметить, что среди других европейских регионов PS Store апгрейда нет и на Украине, что особенно странно.

На ПК и Xbox ремастер игры выйдет через пару часов, в 3:00 мск.