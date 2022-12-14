«Ведьмак 3» официально обновили для ПК, PS5 и Xbox Series

CD Projekt официально выпустила некстген-версию «Ведьмака 3: Дикая Охота». Сначала релиз состоялся на PS5 (но не в российском PS Store), а теперь апгрейд доступен на Xbox Series и ПК — на этих платформах он доступен не в качестве отдельного клиента, а через обычный патч.

Размер некстген-версии «Ведьмака 3»

PS5 — 51 ГБ

Xbox Series — 54 ГБ

ПК (Steam) — 56,4 ГБ.

Пока неизвестно, добавят ли всё-таки игру в российский PS Store. Владельцы дисков для PS4 могут обновиться через другие регионы, тогда как покупателям цифровых копий в российском PS Store пока нет возможности бесплатно сделать апгрейд — если только покупать игру в другом регионе. В Турции её сейчас продают за 250-400 рублей в зависимости от издания.