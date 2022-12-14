Звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус сыграет в спин-оффе «Джона Уика»

Издание Deadline сообщило, что звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус получил роль в спин-оффе «Джона Уика» — «Балерина». Кого именно сыграет Ридус, неизвестно, но вряд ли актёру дадут маленькую роль.

Сюжет расскажет историю девушки-киллера, которая отправляется мстить за свою семью. Режиссёром фильма выступит Лен Уайзман, снявший четвёртую часть «Крепкого орешка» и «Вспомнить всё», а сценарий напишет Шэй Хэттен, работавший над третьей частью «Джона Уика».

В главных ролях: Анджелика Хьюстон, Ана де Армас, Иэн МакШейн и Лэнс Реддик. Киану Ривз должен появиться в ленте в качестве камео и порадовать зрителей образом Джона Уика.

Дату выхода «Балерины» не раскрывают. Съёмки картины стартовали в ноябре.