В Overwatch 2 стартовал зимний ивент с наградами
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Blizzard запустила в Overwatch 2 новогоднее событие «Зимняя сказка». Такой ивент проводится в Overwatch ежегодно с момента его релиза. Обновление уже можно скачать на всех платформах. Ивент продлится до 4 января 2023 года.
С выходом обновления для игры стало доступно четыре режима, которые проводились ранее. Новые режимы Blizzard не добавила.
Режимы игры
- Ледяная ликвидация — режим, в котором при ликвидации соперника он превращается в ледяную глыбу
- Операция «Метелица» — в этом режиме нужно играть за Мэй и устранять соперников снежками
- Охота на йети — режим, в котором пять игроков берут на себя роль Мэй, а один игрок противостоит им в роли Уинстона со скинов йети
- Снежная схватка — расширенный формат операции «Метелица»
Также авторы приготовили для игроков различные награды в виде значков, граффити, эмоций и другого. Overwatch 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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