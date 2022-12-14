Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Overwatch 2 стартовал зимний ивент с наградами

В Overwatch 2 стартовал зимний ивент с наградами
Комментарии

Blizzard запустила в Overwatch 2 новогоднее событие «Зимняя сказка». Такой ивент проводится в Overwatch ежегодно с момента его релиза. Обновление уже можно скачать на всех платформах. Ивент продлится до 4 января 2023 года.

С выходом обновления для игры стало доступно четыре режима, которые проводились ранее. Новые режимы Blizzard не добавила.

Режимы игры

  • Ледяная ликвидация — режим, в котором при ликвидации соперника он превращается в ледяную глыбу
  • Операция «Метелица» — в этом режиме нужно играть за Мэй и устранять соперников снежками
  • Охота на йети — режим, в котором пять игроков берут на себя роль Мэй, а один игрок противостоит им в роли Уинстона со скинов йети
  • Снежная схватка — расширенный формат операции «Метелица»

Также авторы приготовили для игроков различные награды в виде значков, граффити, эмоций и другого. Overwatch 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Хидео Кодзима опять пытается нас всех запутать. Разбор трейлера Death Stranding 2 Хидео Кодзима опять пытается нас всех запутать. Разбор трейлера Death Stranding 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022