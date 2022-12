Источник: Нил Дракманн уже делает The Last of Us 3

Известный инсайдер ViewerAnon, в основном специализирующийся на кино и сериалах, рассказал, чем сейчас занимается студия Naughty Dog. По его данным, геймдизайнер первых двух The Last of Us Нил Дракманн уже начал работу над третьей частью The Last of Us.

Что касается игровой индустрии, то инсайдер раскрыл информацию о Crash Bandicoot 4, когда официальных данных об игре не было. Также он сообщал, что Эшли Джонсон, сыгравшая в The Last of Us Элли, в сериале HBO получит роль матери героини — так и оказалось.

Фото: Twitter

Конечно, никаких подробностей The Last of Us 3 нет. Пока что трудно даже предположить, о чём же будет новый проект Naughty Dog. Известно, что следующей игрой студии станет мультиплеерный тайтл по The Last of Us Part 2.

The Last of Us доступна на PS4, а недавно её ремейк добрался до PS5. Вторая часть доступна только на PS4 — полноценной некстген-версии под PS5 не сделали. Формально в The Last of Us Part 2 можно поиграть на PS5 в режиме обратной совместимости.