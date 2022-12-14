«Твиттер» в России пока не разблокируют
Поделиться
Вчера стало известно о том, что депутат Госдумы Антон Ткачёв направил запрос в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть возможность разблокировки «Твиттера» в России. Якобы у соцсети сменилось руководство и поэтому в ней уже меньше запрещённой информации.
Агентство «РИА Новости» отправило запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать действия Антона Ткачёва. В ведомстве отметили, что никакого запроса не поступало, а для разблокировки причин нет. Депутат ситуацию никак не комментировал.
Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал.
«Твиттер» заблокирован в России с февраля этого года. Доступ к соцсети в стране есть только с применением VPN. Когда площадку разблокируют, неизвестно.
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
13:16
-
13:10
-
12:43
-
12:31
-
11:41
-
10:51
-
10:40
-
10:05
-
09:36
-
03:40
-
00:41
-
00:23
- 13 декабря 2022
-
20:54
-
20:26
-
20:11
-
20:01
-
19:42
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:56
-
18:22
-
17:57
-
17:40
-
17:33
-
17:16
-
17:11
-
16:51
-
16:46
-
16:28
-
16:04
-
15:59
-
15:56
-
15:34
-
15:05
Партнерский контент