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«Твиттер» в России пока не разблокируют

«Твиттер» в России пока не разблокируют
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Вчера стало известно о том, что депутат Госдумы Антон Ткачёв направил запрос в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть возможность разблокировки «Твиттера» в России. Якобы у соцсети сменилось руководство и поэтому в ней уже меньше запрещённой информации.

Агентство «РИА Новости» отправило запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать действия Антона Ткачёва. В ведомстве отметили, что никакого запроса не поступало, а для разблокировки причин нет. Депутат ситуацию никак не комментировал.

Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал.

«Твиттер» заблокирован в России с февраля этого года. Доступ к соцсети в стране есть только с применением VPN. Когда площадку разблокируют, неизвестно.

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