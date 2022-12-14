«Испортили мою любимую игру». Геймеры раскритиковали ПК-версию обновлённого «Ведьмака 3»

14 декабря состоялся релиз обновлённого «Ведьмака 3». И если на консолях всё прошло относительно гладко (кроме российского региона в PlayStation Store), то на ПК у игры много технических проблем. Геймеры массово жалуются на оптимизацию, вылеты и неработающую технологию масштабирования DLSS.

Пользователи отмечают, что переход на DirectX 12 сильно ухудшает производительность: появляются статтеры, отключается оверлей Steam, а процессор и видеокарта нагружаются не на полную мощность.

Испортили мою любимую игру обновлением, которое должно было сделать её лучше. Вылетает при каждой попытке запуска. Я не могу порекомендовать игру в нынешнем состоянии, она просто неиграбельна.

Обновление уничтожило игру. С DirectX 11 она не запускается, с DirectX 12 она ужасно работает независимо от настроек графики, ни один мод больше не совместим с ней.

Обновление испортило игру. У меня на максимальных настройках в разрешении 1080p всего 40 FPS — и это на RTX 3070 Ti с i7 8700k.

Ждал обнову с RTX. В итоге с i7 3770 и RTX 3070 Ti получил 15-20 FPS с нагрузкой на видеокарту в 30%… Боги оптимизации…

Производительность этой игры полностью уничтожена. И количество кадров в секунду теперь не отображается на экране. Они хотят что-то скрыть?

При этом геймеры всё ещё могут вернуть старую версию игры 1.32. Для этого необходимо зайти в свойства игры в Steam, перейти на вкладку «Бета-версии» и выбрать прошлый билд «Ведьмака 3». Будем надеяться, что CD Projekt RED исправит технические проблемы обновления как можно скорее.