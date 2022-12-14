«Я была готова рассмотреть любые варианты». Петти Дженкинс — об отмене «Чудо-женщины 3»

На прошлой неделе издание THR выпустило большой материал, посвящённый будущему киновселенной DC. Журналисты сообщали, что будущее режиссёров и актёров франшизы под большим вопросом: Джеймс Ганн раздумывает полностью перезапустить производство.

Одной из главных тем материала стала отмена «Чудо-женщины 3» от режиссёра Петти Дженкинс. Сообщалось, что постановщица якобы была не согласна с новым видением персонажа, из-за чего она отказалась снимать третью часть. 14 декабря Дженкинс выпустила обращение к фанатам в своём «Твиттере». В нём она отвергла информацию THR о собственном уходе с проекта, намекнув на то, что от её услуг попросту отказались.

По поводу «Чудо-женщины 3». Появились слухи, что я уничтожила фильм своим уходом. Это неправда. Я никуда не уходила. Я была готова рассмотреть любые варианты продолжения. В какой-то момент я поняла, что сейчас я ничего не могу сделать для продвижения третьего фильма. DC, очевидно, погрязла в изменениях, поэтому, на мой взгляд, принимать какие-либо важные решения продюсерам сейчас очень сложно.

Дженкинс также отметила, что прямо сейчас занимается фильмом «Звёздные войны: Эскадрилья «Изгой», производство которого несколько раз откладывали из-за «Чудо-женщины 3». Вернётся ли Дженкинс когда-нибудь в киновселенную DC, неизвестно.