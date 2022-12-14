Разработка Hogwarts Legacy для ПК и новых консолей завершена

Вчера авторы Hogwarts Legacy сообщили о переносе версий игры для PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Из-за такой громкой новости мало кто заметил, что проект «ушёл на золото». Но речь идёт только про версии для PS5, Xbox Series и ПК.

Разработчики полностью готовы к релизу Hogwarts Legacy для ПК и новых консолей. Судя по всему, сейчас студия будет отполировывать игру и плотнее работать над версиями для других платформ.

Фото: Twitter

Hogwarts Legacy — ролевой экшен во вселенной «Гарри Поттера», в котором игрокам предстоит стать учеником Хогвартса и изучить все тонкости магии.

Релиз Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One ожидается 4 апреля 2023 года, до Switch игра доберётся 25 июля того же года. Релиз на PS5, Xbox Series и ПК без изменений — 10 февраля.