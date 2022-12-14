Будущее наступило: художники устроили забастовку против нейросетей

В последние годы нейросети стали по-настоящему массовым явлением. Теперь практически любой желающий может воспользоваться услугами искусственного интеллекта: например, написать сценарий неснятого фильма или создать изображение в выбранном стиле.
Именно последнее удручает художников, которые начинают опасаться за свою работу. На платформе Artstation, где публикуются профессиональные графические работы, началась настоящая забастовка. Многие художники публикуют изображения с перечёркнутой аббревиатурой AI (англ. Artificial Intelligence — искусственный интеллект), обращая внимание других пользователей на проблему. В описании к работам люди пишут сообщения в духе «Руки прочь от моей работы!» и «Долой нейросети!»
Вот так сейчас выглядит вкладка «В тренде» на Artstation
Фото: Artstation
По мнению дизайнеров, нейросети способны рисовать то, на что у человека уходит десятки и даже сотни часов. Художники хотят положить конец быстрому развитию искусственного интеллекта, однако как именно это нужно сделать, они не сообщают. Их просьбы сводятся к тому, чтобы другие люди перестали использовать нейросети для рисования и воспользовались услугами обычных дизайнеров.
Вряд ли протест приведёт к глобальным изменениям, однако свою позицию художники выразили. На момент публикации заметки администрация сервиса не делала никаких заявлений.
- 14 декабря 2022
-
14:52
-
14:16
-
14:12
-
13:42
-
13:16
-
13:10
-
12:43
-
12:31
-
11:41
-
10:51
-
10:40
-
10:05
-
09:36
-
03:40
-
00:41
-
00:23
- 13 декабря 2022
-
20:54
-
20:26
-
20:11
-
20:01
-
19:42
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:56
-
18:22
-
17:57
-
17:40
-
17:33
-
17:16
-
17:11
-
16:51
-
16:46
-
16:28
-
16:04