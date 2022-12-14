Будущее наступило: художники устроили забастовку против нейросетей

В последние годы нейросети стали по-настоящему массовым явлением. Теперь практически любой желающий может воспользоваться услугами искусственного интеллекта: например, написать сценарий неснятого фильма или создать изображение в выбранном стиле.

Именно последнее удручает художников, которые начинают опасаться за свою работу. На платформе Artstation, где публикуются профессиональные графические работы, началась настоящая забастовка. Многие художники публикуют изображения с перечёркнутой аббревиатурой AI (англ. Artificial Intelligence — искусственный интеллект), обращая внимание других пользователей на проблему. В описании к работам люди пишут сообщения в духе «Руки прочь от моей работы!» и «Долой нейросети!»

Вот так сейчас выглядит вкладка «В тренде» на Artstation Фото: Artstation

По мнению дизайнеров, нейросети способны рисовать то, на что у человека уходит десятки и даже сотни часов. Художники хотят положить конец быстрому развитию искусственного интеллекта, однако как именно это нужно сделать, они не сообщают. Их просьбы сводятся к тому, чтобы другие люди перестали использовать нейросети для рисования и воспользовались услугами обычных дизайнеров.

Вряд ли протест приведёт к глобальным изменениям, однако свою позицию художники выразили. На момент публикации заметки администрация сервиса не делала никаких заявлений.