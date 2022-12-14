В России готовят первый проект по поддержке отечественных видеоигр

Газета «Коммерсантъ» сообщила о желании правительства России поддержать отечественных разработчиков видеоигр. Поддержку хотят осуществить в рамках «Цифровая экономика» и подготовить особый проект 10 февраля 2023.

Отвечать за реализацию будет Минцифры вместе с Минобрнауки. Последняя сформирует новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров. Отмечается, что совещания в Минцифры пройдёт сегодня. На него пригласят 1C и «ВКонтакте».

Примечательно, что больше всего опасаются сами разработчики. По их мнению, если распределением финансов займутся чиновники без профессионалов в сфере, то процесс не будет прозрачным.

Само собой, это уже не первые разговоры о поддержке отечественных разработчиков. Впервые об этом заговорили ещё в 2020 году, потом обсуждали этот вопрос и в 2021-м.