В России готовят первый проект по поддержке отечественных видеоигр

Газета «Коммерсантъ» сообщила о желании правительства России поддержать отечественных разработчиков видеоигр. Поддержку хотят осуществить в рамках «Цифровая экономика» и подготовить особый проект 10 февраля 2023.
Отвечать за реализацию будет Минцифры вместе с Минобрнауки. Последняя сформирует новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров. Отмечается, что совещания в Минцифры пройдёт сегодня. На него пригласят 1C и «ВКонтакте».
Примечательно, что больше всего опасаются сами разработчики. По их мнению, если распределением финансов займутся чиновники без профессионалов в сфере, то процесс не будет прозрачным.
Само собой, это уже не первые разговоры о поддержке отечественных разработчиков. Впервые об этом заговорили ещё в 2020 году, потом обсуждали этот вопрос и в 2021-м.
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