Для выживача Subnautica вышел крупнейший патч с релиза игры. Он исправил больше 800 багов

Разработчики из студии Unknown Worlds Entertainment выпустили большое обновление версии 2.0 для популярного выживача Subnautica. Это самый большой патч с релиза игры в 2018 году: авторы перевели игру и дополнение Below Zero на унифицированную версию движка Unity, повысили общую производительность и исправили больше 800 различных багов.
Единая технологическая база позволила создателям добавить в оригинальную Subnautica некоторые предметы из дополнения, включая стеклянный купол и люки для входа с поверхности. Кроме того, авторы улучшили систему сохранений, добавили множество различных настроек и частично переработали интерфейс рецептов.
Обновление 2.0 уже доступно всем обладателям Subnautica на ПК и консолях. Авторы пообещали и дальше поддерживать культовый проект — останавливаться на достигнутом в Unknown Worlds не планируют.
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