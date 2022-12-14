Теперь все сохранения «Ведьмака 3» можно перенести на PS5 и Xbox Series

На PS4 и Xbox One для «Ведьмака 3» выпустили обновление 4.0, с которым добавили часть нововведений некстген-версии игры. Но, что куда важнее, добавили перенос прогресса. Поэтому, да, владельцы не полного или GOTY-изданий на консолях наконец-то могут перенести свои сохранения.

Как это сделать на PS4: устанавливаем оригинальную версию игры, загружаем последний патч и заходим в игру. Далее в раздел «Загрузить». Там в правом нижнем углу есть надпись «Межплатформенные сохранения» — жмём на L2 и подключаем учётную запись CD Projekt RED. После этого начнётся синхронизация файлов.

Желательно сделать новый файл сохранения: загрузить игру и сразу же сохраниться. Вы рядом увидите значок облака в этот момент.

На Xbox при этом всё сделано куда проще. Игра просто обновляется, а даже самые старые сохранения работают. Это несколько иронично, учитывая, что так не работало с GOTY и полными изданиями ролевой игры.

«Ведьмак 3» выпустили на PS5, Xbox Series и ПК сегодня ночью. К сожалению, владельцы цифровой версии на PlayStation из российского PS Store не могут обновиться по решению самой CD Projekt.