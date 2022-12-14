Первый «Железный человек» вошёл в Национальный реестр фильмов США
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Первая часть «Железного человека» запустила киновселенную Marvel и укрепила супергероику в киноиндустрии. На днях этот фильм внесли в Национальный реестр фильмов США.
Комиссия реестра ежегодно выбирает 25 фильмов, которым более 10 лет и которые можно назвать значимыми с точки зрения эстетики, истории и культуры. Глава киновселенной Marvel Кевин Файги напомнил, что «Железный человек» 2008 года — первая картина, производством которой киностудия Marvel руководила самостоятельно. От этого произведения зависело будущее всей супергеройской киновселенной.
Спустя почти 15 лет эту картину добавили в Национальный реестр. Это говорит о том, что она прошла проверку временем и всё ещё остаётся значимой для зрителей всего мира.
В этом году в реестр также попали вышедший в 1989 году мультфильм Disney «Русалочка», драма «Отверженная» и культовая мелодрама «Когда Гарри встретил Салли».
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