В игре High on Life от соавтора «Рика и Морти» картины рисовала нейросеть

Комедийный шутер High On Life вышел вчера, поэтому геймдизайнер и соавтор «Рика и Морти» Джастин Ройланд поделился интересным фактом о разработке проекта. Как оказалось, авторы активно использовали нейросеть Midjourney.

По словам Ройланда, благодаря нейросетям можно быстро создавать контент, который по качеству почти не уступит работам реальных людей.

Мир игры — странная альтернатива нашего мира. Мы использовали искусственный интеллект, чтобы создать забавные штуки. Я не знаю, что ждёт нас в будущем, но искусственный интеллект станет инструментом, который потенциально может облегчить создание контента.

На кадре ниже можно увидеть постеры игры, созданные с помощью Midjourney. Фанаты сразу поняли, что это результат работы нейросети. Люди обратили внимание на незаконченные глаза, лишние пальцы, перепутанные ступни и неравномерные пропорции.

Фото: The Gamer

Несмотря на то что от нейросетей есть польза в разработке, многие художники выступают против них, поскольку из-за той же Midjourney теряется ценность труда настоящих людей.

High on Life доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.