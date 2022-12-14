Российский киберспортсмен признан новичком года по версии премии Esports Awards 2022
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18-летний игрок европейского состава G2 Esports по Counter-Strike: Global Offensive Илья m0NESY Осипов стал обладателем премии Esports Awards 2022 в номинации «Новичок года на ПК».
Киберспортсмен из России обогнал восемь других претендентов на победу, в числе которых были экс-оффлейнер OG по Dota 2 Аммар ATF аль-Ассаф и 17-летний чемпион мира по Valorant в составе LOUD Фелипе Less Бассо.
Фото: Esports Awards 2022
Лучшим игроком 2022 года был признан Александр s1mple Костылев из состава Natus Vincere по CS:GO, а командой года — бразильская LOUD по шутеру Valorant.
Церемония премии Esports Awards 2022 состоялась этой ночью. Экспертное жюри выбирало лучших игроков, разработчиков и представителей сферы в более чем 30 номинациях.
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