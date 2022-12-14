Телеканал «Солнце» пришёл на смену Disney
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Телеканал «Солнце» действительно сменил российский канал Disney, как ранее сообщал телеграм-канал «Новости Москвы».
«Солнце» — федеральный развлекательный телеканал, рассчитанный на широкую семейную аудиторию. В телевизионной сетке — хитовая и любимая качественная анимация, тщательно подобранный кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.
В программе первого дня есть и российский, и зарубежный детский контент. Включая нашумевших отечественных «Фиксиков», «Ералаш» и зарубежные мультфильмы про Робина Гуда и Короля Артура.
Отдельный канал Disney запустил в России 10 августа 2010 года. Компания приостановила свою деятельность в РФ в марте, а в октябре перестал работать её русскоязычный сайт: при переходе на него перекидывает на американский сайт Disney.
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