Роберта Паттинсона хотят сделать единственным Бэтменом в фильмах DC

Будущее киновселенной DC до сих пор неясно — в скором времени Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран представят топ-менеджерам Warner Bros. своё видение франшизы на 10 лет вперёд. Как сообщает издание Variety, авторы хотят сделать Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона частью будущей киновселенной DC. Если им удастся договориться с актёром и режиссёром Мэттом Ривзом, то артист станет единственным Тёмным Рыцарем в следующих кинокомиксах Warner Bros.
Что касается Джокера Хоакина Феникса и Супермена Генри Кавилла, то продюсеры всё ещё не приняли окончательного решения. Очень велика вероятность того, что новая киновселенная DC будет действительно новой: из старого состава Лиги Справедливости не останется никого.
Когда именно пройдёт презентация будущего DC, пока неизвестно, однако встреча должна пройти до конца недели.
- 14 декабря 2022
-
17:58
-
17:53
-
17:39
-
17:25
-
17:07
-
16:40
-
16:32
-
16:03
-
16:01
-
15:58
-
15:35
-
15:33
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:16
-
14:12
-
13:42
-
13:16
-
13:10
-
12:43
-
12:31
-
11:41
-
10:51
-
10:40
-
10:05
-
09:36
-
03:40
-
00:41
-
00:23
- 13 декабря 2022
-
20:54
-
20:26
-
20:11
-
20:01
-
19:42