Роберта Паттинсона хотят сделать единственным Бэтменом в фильмах DC

Будущее киновселенной DC до сих пор неясно — в скором времени Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран представят топ-менеджерам Warner Bros. своё видение франшизы на 10 лет вперёд. Как сообщает издание Variety, авторы хотят сделать Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона частью будущей киновселенной DC. Если им удастся договориться с актёром и режиссёром Мэттом Ривзом, то артист станет единственным Тёмным Рыцарем в следующих кинокомиксах Warner Bros.

Что касается Джокера Хоакина Феникса и Супермена Генри Кавилла, то продюсеры всё ещё не приняли окончательного решения. Очень велика вероятность того, что новая киновселенная DC будет действительно новой: из старого состава Лиги Справедливости не останется никого.

Когда именно пройдёт презентация будущего DC, пока неизвестно, однако встреча должна пройти до конца недели.