CD Projekt уже работает над устранением багов обновлённого «Ведьмака 3» на ПК
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Релиз обновлённой версии «Ведьмака 3» не задался для многих ПК-геймеров. Игроки сообщают о графических багах, падениях производительности, очень низкой частоте кадров с трассировкой лучей, статтерах и других неприятных технических моментах.
CD Projekt RED в курсе проблем на ПК и уже работает над изучением и дальнейшим устранением багов. Авторы поблагодарили игроков за терпение и пообещали делиться информацией по мере её поступления.
Нам известно о проблемах, о которых сообщают игроки на ПК после вчерашнего выпуска обновлённой версии. Мы активно изучаем все сообщения и будем предоставлять информацию по мере её поступления. Спасибо за ваше терпение!
В комментариях игроки поблагодарили разработчиков за быстрое включение в работу и начали сообщать о проблемах и на консолях. Там тоже встречаются баги с фоторежимом, трассировкой лучей и прорисовкой некоторых текстур.
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