Mercedes привёз стильный концепт-кар к премьере «Аватара 2»

Футуристический концепт-кар Mercedes-Benz Vision AVTR в стиле фильмов вселенной «Аватар» представили ещё в 2020 году. В ноябре продюсеры картины и представители Mercedes привезли этот автомобиль на закрытое мероприятие в честь грядущей премьеры фильма «Аватар: Путь воды», позволив журналистам прокатиться.

Дизайн Vision AVTR вдохновлён природой планеты Пандора, на которой разворачиваются события «Аватаров», и существами банши, на которых перемещаются местные жители. По словам конструкторов, мир Джеймса Кэмерона идеально сочетается с философией дизайна Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Vision AVTR, разработанный в стиле мира «Аватар»

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Фото: The Verge

Вечером 13 декабря спало эмбарго на рецензии «Аватара: Путь воды». В целом сиквел очень понравился критикам — многие называют его самым красивым фильмом после первого «Аватара». Однако некоторые отмечают, что картина вышла несколько перегруженной, поэтому неподготовленному зрителю будет тяжело усидеть больше трёх часов на сеансе.

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится 14 декабря. До России лента официально не доберётся, однако киносети планируют показать фильм в РФ до конца года.