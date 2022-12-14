В Steam, GOG и Epic Games Store выйдет обновлённая Unreal Tournament 3 полностью бесплатно

Epic Games анонсировала обновлённую версию знаменитого шутера Unreal Tournament 3. Она называется Unreal Tournament 3 X — издатель будет распространять её бесплатно в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store.

Что удивительно — игра будет полностью кроссплейной между тремя площадками. Ещё удивительнее то, что в обновлённом боевике не будет микротранзакций, дополнений, боевых пропусков и других подобных вещей. В новой итерации Unreal Tournament 3 игроки смогут опробовать себя в режимах Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, 1v1 Duel mode, Warfare, Vehicle Capture the Flag, Betrayal и сольной кампании.

Авторы пока не назначили точную дату релиза Unreal Tournament 3 X.

Системные требования Unreal Tournament 3 X

Минимальные

Операционная система — Windows XP или Windows Vista.

— Windows XP или Windows Vista. Процессор — одноядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц или лучше.

— одноядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц или лучше. Оперативная память — 512 МБ.

— 512 МБ. Видеокарта — видеокарты серий NVIDIA 6200, ATI Radeon 9600 или новее.

— видеокарты серий NVIDIA 6200, ATI Radeon 9600 или новее. Версия DirectX — DirectX 9.0.

DirectX 9.0. Жёсткий диск — 8 ГБ свободного места.

Рекомендуемые

Операционная система — Windows 7 или более современная система.

— Windows 7 или более современная система. Процессор — многоядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц.

— многоядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц. Оперативная память — 4 ГБ.

— 4 ГБ. Видеокарта — видеокарты серии NVIDIA 600, AMD Radeon HD 7970 или мощнее.

— видеокарты серии NVIDIA 600, AMD Radeon HD 7970 или мощнее. Версия DirectX — DirectX 9.0.

— DirectX 9.0. Жёсткий диск — 8 ГБ свободного места.

Оригинальная Unreal Tournament 3 вышла на ПК и PS3 в 2007 году, до Xbox 360 игра добралась в 2008-м. Игроки и критики приняли боевик тепло. На агрегаторе Metacritic его средняя оценка от журналистов составляет 83 балла из 100, а от пользователей — 8 из 10.