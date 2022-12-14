В Steam, GOG и Epic Games Store выйдет обновлённая Unreal Tournament 3 полностью бесплатно

Epic Games анонсировала обновлённую версию знаменитого шутера Unreal Tournament 3. Она называется Unreal Tournament 3 X — издатель будет распространять её бесплатно в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store.
Что удивительно — игра будет полностью кроссплейной между тремя площадками. Ещё удивительнее то, что в обновлённом боевике не будет микротранзакций, дополнений, боевых пропусков и других подобных вещей. В новой итерации Unreal Tournament 3 игроки смогут опробовать себя в режимах Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, 1v1 Duel mode, Warfare, Vehicle Capture the Flag, Betrayal и сольной кампании.
Авторы пока не назначили точную дату релиза Unreal Tournament 3 X.
Системные требования Unreal Tournament 3 X
Минимальные
- Операционная система — Windows XP или Windows Vista.
- Процессор — одноядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц или лучше.
- Оперативная память — 512 МБ.
- Видеокарта — видеокарты серий NVIDIA 6200, ATI Radeon 9600 или новее.
- Версия DirectX — DirectX 9.0.
- Жёсткий диск — 8 ГБ свободного места.
Рекомендуемые
- Операционная система — Windows 7 или более современная система.
- Процессор — многоядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц.
- Оперативная память — 4 ГБ.
- Видеокарта — видеокарты серии NVIDIA 600, AMD Radeon HD 7970 или мощнее.
- Версия DirectX — DirectX 9.0.
- Жёсткий диск — 8 ГБ свободного места.
Оригинальная Unreal Tournament 3 вышла на ПК и PS3 в 2007 году, до Xbox 360 игра добралась в 2008-м. Игроки и критики приняли боевик тепло. На агрегаторе Metacritic его средняя оценка от журналистов составляет 83 балла из 100, а от пользователей — 8 из 10.
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