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Системные требования Unreal Tournament 3 X

В Steam, GOG и Epic Games Store выйдет обновлённая Unreal Tournament 3 полностью бесплатно
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Epic Games анонсировала обновлённую версию знаменитого шутера Unreal Tournament 3. Она называется Unreal Tournament 3 X — издатель будет распространять её бесплатно в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store.

Что удивительно — игра будет полностью кроссплейной между тремя площадками. Ещё удивительнее то, что в обновлённом боевике не будет микротранзакций, дополнений, боевых пропусков и других подобных вещей. В новой итерации Unreal Tournament 3 игроки смогут опробовать себя в режимах Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, 1v1 Duel mode, Warfare, Vehicle Capture the Flag, Betrayal и сольной кампании.

Авторы пока не назначили точную дату релиза Unreal Tournament 3 X.

Системные требования Unreal Tournament 3 X

Минимальные

  • Операционная система — Windows XP или Windows Vista.
  • Процессор — одноядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц или лучше.
  • Оперативная память — 512 МБ.
  • Видеокарта — видеокарты серий NVIDIA 6200, ATI Radeon 9600 или новее.
  • Версия DirectX — DirectX 9.0.
  • Жёсткий диск — 8 ГБ свободного места.

Рекомендуемые

  • Операционная система — Windows 7 или более современная система.
  • Процессор — многоядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц.
  • Оперативная память — 4 ГБ.
  • Видеокарта —  видеокарты серии NVIDIA 600, AMD Radeon HD 7970 или мощнее.
  • Версия DirectX — DirectX 9.0.
  • Жёсткий диск — 8 ГБ свободного места.

Оригинальная Unreal Tournament 3 вышла на ПК и PS3 в 2007 году, до Xbox 360 игра добралась в 2008-м. Игроки и критики приняли боевик тепло. На агрегаторе Metacritic его средняя оценка от журналистов составляет 83 балла из 100, а от пользователей — 8 из 10.

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