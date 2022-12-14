Epic Games отключит серверы в своих старых играх

Epic Games объявила о закрытии серверов своих старых игр, которые она или разработала, или издала. Некоторые из этих проектов получат поддержку Epic Online Services, но многие полностью лишатся сетевых режимов.

При этом все оффлайн функции сохранятся. Пользователи смогут играть в эти тайтлы или в одиночку, или по локальной сети — отключение серверов никак не повлияет на локальный гейминг. Компания отключит сервера 24 января 2023 года.

Игры, сервера которых Epic Games отключит 24 января 2023 года:

1000 Tiny Claws;

Dance Central (с первой по третью части);

Green Day: Rock Band;

Monsters (Probably) Stole My Princess;

Rock Band (с первой по третью части);

The Beatles: Rock Band;

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars;

Unreal Gold;

Unreal 2: The Awakening;

Unreal Tournament 2003;

Unreal Tournament 2004;

Unreal Tournament 3;

Unreal Tournament: Game of the Year Edition.