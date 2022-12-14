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«Они кликбейтят». Джеймс Ганн не готов сделать Бэтмена Роберта Паттинсона главным

«Они кликбейтят». Джеймс Ганн не готов сделать Бэтмена Роберта Паттинсона главным
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Сегодня издание Variety заявило, что Джеймс Ганн планирует сделать Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона частью будущей киновселенной DC. Сегодня же Ганн опроверг эту информацию, назвав её «абсолютной неправдой».

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Мало репортёров, которых я люблю больше, чем Адама (журналист Адам Вари, автор оригинальной статьи на Variety – прим. ред.). Он действительно хороший парень, но в данном случае ему нужен новый источник, так как это совершенно неправда.

В скором времени Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран представят топ-менеджерам Warner Bros. своё видение развития киновселенной DC на 10 лет вперёд. Когда именно пройдёт эта презентация, пока точно неизвестно, но она должна состояться до конца этой недели.

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