«Тролль» стал самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix

В начале декабря на Netflix вышел фильм «Тролль». Кто бы мог подумать, но проект стал самым популярным неанглоязычным фильмом площадки, собрав 128 млн часов просмотров.

Режиссёр картины Роар Утхауг отметил, что гордится показателями ленты. А ещё больше он гордится за то, что фильм был снят в Норвегии.

Фото: Netflix

Чудо случается! «Тролль» стал не только самым популярным фильмом прошлой недели, но и самым популярным неанглоязычным фильмом Netflix в истории. Дух захватывает от того, что мы в крошечной Норвегии можем снимать фильмы, которые охватят весь мир. Горжусь этим.

«Тролль» рассказывает о пробуждении гигантского горного тролля в современной Норвегии. Существо разрушает всё на своём пути и не останавливается, а главным героям нужно остановить тролля и поверить в то, что легенды норвежского фольклора могут оживать.