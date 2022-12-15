«Он невероятен». Кейт Уинслет — о том, почему решила вновь поработать с Джеймсом Кэмероном

Недавно журналисты издания ComicBook пообщались с Кейт Уинслет, которая сыграет ключевую роль во второй части «Аватара». Актриса рассказала, почему решила снова поработать с Джеймсом Кэмероном после «Титаника». Напомним, в драме Уинслет сыграла Розу.

Как отметила актриса, Джеймс — невероятный человек и очень хороший сценарист, который умеет раскрывать женских персонажей.

Я восхищалась первым «Аватаром». Фильм мне нравится, как и всем нам. Знаете, Джеймс — невероятный человек и сценарист, умеющий показывать женских персонажей. Он был одним из первых, кто показал сильную женщину. Идея сыграть кого-то важного в «Аватаре 2» мне понравилась. А ещё мне нравится вода.

Кейт Уинслет досталась роль Ронал — воительницы на’ви из морского клана Меткайина. «Аватар: Путь воды» выйдет во всём мире уже завтра, но премьеру в России придётся подождать.