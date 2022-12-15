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Ремейк Dead Space напугает игроков с помощью системы стресса

Ремейк Dead Space напугает игроков с помощью системы стресса
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Разработчики ремейка Dead Space из студии EA Motive подробно рассказали, как в игре работает система Intensity Director («Режиссёр стресса»). Её разработали специально для того, чтобы каждое прохождение хоррора ощущалось уникальным.

Суть Intensity Director в том, чтобы создавать напряжение там, где даже закалённый игрок того не ожидает. Например, в одной из закрытых комнат с предметами может неожиданно погаснуть свет и заиграть тревожная музыка, а где-нибудь неподалёку появится монстр. Создатели отмечают, что всего в игре до 1200 уникальных сценариев подобных ситуаций. Авторы считают, что благодаря бесчисленным вариациям геймеры смогут с удовольствием перепроходить игру раз за разом.

Ремейк Dead Space поступит в продажу уже 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее авторы поделились другими деталями хоррора, включая изменившуюся внешность главного героя.

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