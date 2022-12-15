Полезные спутники, последствия решений и квесты на Земле — новые детали Starfield

Недавно на канале Bethesda вышло интервью со старшим директором по квестам Уиллом Шэном. В ролике разработчик отвечает на наиболее популярные вопросы сообщества о космической RPG.

Подробности Starfield

В игре точно будет множество фракций. С каждой из них можно будет взаимодействовать. Более того, будет возможность вступить сразу в несколько фракций одновременно, что приведёт к различным последствиям

В самом начале игры можно будет посетить Солнечную систему и посмотреть, как на ней развивается жизнь. Конечно, герой также посетить Землю и Марс

Авторы используют технологию, которая позволит наиболее удобно размещать на планетах крупные локации и различные поселения

У спутников будет большая роль. Они смогут беседовать с NPC вместо игрока и влиять на диалоги

В целом разработчики придумали большую систему принятие решений и их последствий, которая будет отражаться на всей Starfield

Игроки будут буквально решать, каким персонажам жить, а каким — умирать. Такие решения повлияют на общую историю

Релиз Starfield намечен на 2023 год на ПК и Xbox Series.