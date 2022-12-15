Полезные спутники, последствия решений и квесты на Земле — новые детали Starfield
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Недавно на канале Bethesda вышло интервью со старшим директором по квестам Уиллом Шэном. В ролике разработчик отвечает на наиболее популярные вопросы сообщества о космической RPG.
Подробности Starfield
- В игре точно будет множество фракций. С каждой из них можно будет взаимодействовать. Более того, будет возможность вступить сразу в несколько фракций одновременно, что приведёт к различным последствиям
- В самом начале игры можно будет посетить Солнечную систему и посмотреть, как на ней развивается жизнь. Конечно, герой также посетить Землю и Марс
- Авторы используют технологию, которая позволит наиболее удобно размещать на планетах крупные локации и различные поселения
- У спутников будет большая роль. Они смогут беседовать с NPC вместо игрока и влиять на диалоги
- В целом разработчики придумали большую систему принятие решений и их последствий, которая будет отражаться на всей Starfield
- Игроки будут буквально решать, каким персонажам жить, а каким — умирать. Такие решения повлияют на общую историю
Релиз Starfield намечен на 2023 год на ПК и Xbox Series.
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