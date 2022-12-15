Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Полезные спутники, последствия решений и квесты на Земле — новые детали Starfield

Полезные спутники, последствия решений и квесты на Земле — новые детали Starfield
Комментарии

Недавно на канале Bethesda вышло интервью со старшим директором по квестам Уиллом Шэном. В ролике разработчик отвечает на наиболее популярные вопросы сообщества о космической RPG.

Подробности Starfield

  • В игре точно будет множество фракций. С каждой из них можно будет взаимодействовать. Более того, будет возможность вступить сразу в несколько фракций одновременно, что приведёт к различным последствиям
  • В самом начале игры можно будет посетить Солнечную систему и посмотреть, как на ней развивается жизнь. Конечно, герой также посетить Землю и Марс
  • Авторы используют технологию, которая позволит наиболее удобно размещать на планетах крупные локации и различные поселения
  • У спутников будет большая роль. Они смогут беседовать с NPC вместо игрока и влиять на диалоги
  • В целом разработчики придумали большую систему принятие решений и их последствий, которая будет отражаться на всей Starfield
  • Игроки будут буквально решать, каким персонажам жить, а каким — умирать. Такие решения повлияют на общую историю

Релиз Starfield намечен на 2023 год на ПК и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022