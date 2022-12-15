Джеймс Кэмерон — об «Аватаре»: я хотел снять свои «Звёздные войны» или «Властелин колец»
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К премьере «Аватара: Путь воды» Джеймс Кэмерон дал большое интервью изданию Variety. В нём культовый режиссёр рассказал о трудностях производства «Аватара» — автору пришлось продумывать свою вселенную без какого-либо первоисточника.
Как рассказал Кэмерон, его главными источниками вдохновения стали «Звёздные войны» и «Властелин колец». Режиссёр хотел снять фильмы, которые с удовольствием будут пересматривать целые поколения.
Опасно рассказывать историю с большим количеством персонажей, потому что ей может не хватить фокуса. Но я принял этот вызов. «Аватар» — это эпические пейзажи с эпическим повествованием. Я хотел снять свои «Звёздные войны» или «Властелин колец». Я хотел создать мир, в который люди будут возвращаться и наслаждаться им снова и снова.
Если всё пойдёт по плану Кэмерона, то в ближайшие годы нас ждёт ещё как минимум три фильма: «Аватар 3», «Аватар 4» и «Аватар 5». Финальная картина должна выйти в 2028 году.
Премьера «Аватара: Путь воды» состоялась 14 декабря. Критики приняли фильм восторженно, однако отметили, что сиквел вышел несколько перегруженным.
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