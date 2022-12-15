Бен Аффлек вернётся в киновселенную DC, но не в качестве актёра
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Бен Аффлек стал значимой фигурой в киновселенной DC Зака Снайдера. Актёр сыграл одного из самых суровых Бэтменов и должен был снять собственный фильм про становление Тёмного Рыцаря. Однако в какой-то момент всё пошло под откос: актёр сперва отказался от роли Брюса Уэйна, а затем и от постановки картины.
Судя по всему, новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн тоже очень любит актёра, поэтому на днях он провёл встречу с Аффлеком. На ней топ-менеджер предложил ему снять кинокомикс, на что артист-режиссёр согласился. Теперь оба ждут момента, когда им представится возможность поработать вместе.
Встретились вчера с Беном именно потому, что он хочет режиссировать, а мы хотим, чтобы он поставил нам фильм DC. Теперь нам просто нужно найти правильный проект.
Какую именно ленту снимет Аффлек, пока неизвестно. Однако постановщику «Операции «Арго» и «Города воров» явно подберут достойный проект.
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