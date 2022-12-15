Художники проиграли. Работы нейросетей отказались убирать с крупного сайта

Вчера мы сообщили о том, что на сайте ArtStation, где публикуются профессиональные графические работы, началась настоящая забастовка художников против нейросетей. Руководство сайта ответило на недовольства художников.

Отмечается, что появление работ нейросетей никак не нарушают правила ArtStation. По словам руководства, оно не хочет мешать исследованиям и коммерциализации искусственного интеллекта. Именно поэтому удалять с сайта работы нейросетей никто не будет.

При этом в ArtStation отметили, что площадка в первую очередь служит для того, чтобы дать художникам профессиональную среду для демонстрации работ.

Мы серьёзно относимся к нарушению авторских прав, и наша цель обеспечить художникам профессиональную среду для демонстрации своих работ.

Единственное, на что пойдёт руководство сайта — на создание двух тегов, с помощью которых художники будут разрешать или запрещать использование их работ для обучения нейросетей.

Тем временем художники продолжают бунтовать против нейросетей, выкладывая подобные арты.

Фото: Veronika Kozlova