Apple может разрешить установку приложений из сторонних магазинов и в России

14 декабря издание Bloomberg сообщило, что Apple всё же может разрешить пользователям устанавливать приложения на iPhone и iPad из сторонних магазинов и источников. Это связано с требованием Европейского союза и в первую очередь будет работать в Европе.

Спустя сутки Минцифры объявило о подготовке аналогичного европейскому законопроекта, который обяжет Apple разрешать владельцам её устройств и на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.

Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store.… Мы такой законопроект тоже будем сейчас вносить, о том, что на территории Российской Федерации это тоже будет обязательно.

Законопроект планируют внести в Госдуму в первом квартале 2023 года.