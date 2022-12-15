Появились российские постеры с героями нового фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»

Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна» официально выйдет в России, поэтому к его премьере подготовили локализованные персональные постеры. А предоставил их «Кинопоиск» в своих социальных сетях.
На постерах можно увидеть героев Джейсона Стэйтема, который сыграет роль шпиона Орсона Форчуна, а также персонажей Хью Гранта, Обри Плазы, Джона Хартнетта и других.
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Фото: «Кинопоиск»
Сюжет ленты расскажет о шпионе Орсоне Форчуне, который должен будет предотвратить продажу смертельного оружия, объединившись с другими оперативниками. Сценарий написали Айван Эткинсон, Марн Дэвис и сам Гай Ричи, который выступил и режиссёром.
Прокатчиком боевика выступает независимая компания Global Film. Изначально лента должна была выйти в конце января, но потом премьеру перенесли на начало месяца.
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