Сыендук может озвучить игру High on Life от автора «Рика и Морти»

Пару дней назад состоялся релиз юмористического шутера High on Life от соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда. Игру в целом приняли тепло, а геймеры из России стали в шутку требовать озвучку от известного блогера Дмитрия Сыендука, который официально озвучил «Рика и Морти».
Об этом Дмитрий рассказал в своём «Телеграме». По словам блогера, он написал Ройланду и даже получил от него какой-то ответ, но какой именно, неизвестно. Сыендук призвал ничего не ждать, чтобы не разочароваться. Блогер не отрицает и фанатский перевод, но лучше попробовать сделать официальный дубляж.
Мне приходит много писем с вопросами по поводу перевода игры High on Life. Планов на неё у меня не было, но я вижу ваш спрос. Так что на всякий случай написал Джастину Ройланду на WhatsApp. И он даже что-то ответил. Возможно, что-то получится. Или нет.
Также Дмитрий подчеркнул, что объём работы нужно проделать большой, и обычно под это выделяют целые студии. Но если найдётся какая-нибудь фанатская студия, то блогер с радостью примет участие в озвучке.
High on Life доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.
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