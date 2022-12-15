CD Projekt: из обновлённого «Ведьмака 3» ничего не вырезано
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После релиза обновлённого «Ведьмака 3» стали появляться сообщения от пользователей, которые говорили о том, что из игры вырезали некоторые сцены, в том числе и откровенный фрагмент между Йеннифэр и Геральтом.
После этого разработчикам посыпались различные вопросы. Их просили объяснить сложившуюся ситуацию. Недавно директор CD Projekt RED по связям с общественностью Марчин Момот рассказал, что из обновлённой версии игры авторы ничего не вырезали.
Фото: Twitter
В некстген-обновлении никакие сцены не были вырезаны. Отсутствие некоторых роликов может быть вызвано несовместимыми или устаревшими модами, поэтому удаление папки с модами и проверка целостности игры могут решить эту проблему.
Некстген-версия «Ведьмака 3» доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.
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