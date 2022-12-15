В мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 2 можно будет поиграть бесплатно

Activision и Infinity Ward анонсировали бесплатные выходные в шутере Call of Duty Modern Warfare 2. Они стартуют сегодня, 15 декабря, в 21:00 по московскому времени. Акция завершится 19 декабря.
Пользователи смогут бесплатно сразиться с другими игроками на трёх картах — на новой Shipment и двух старых — Farm 18 и El Asilo. Из режимов будут доступны «Командная битва насмерть», «Убийство подтверждено», «Превосходство» и «Опорный пункт».
Фото: Activision Blizzard
Бесплатные выходные в Call of Duty Modern Warfare 2 пройдут на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
В конце ноября в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 добавили последнего обещанного футболиста — Месси. Комплект с ним, включающий восемь предметов, обойдётся в 2400 монет (1500 рублей). В России нельзя напрямую купить монеты COD.
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