В мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 2 можно будет поиграть бесплатно

Activision и Infinity Ward анонсировали бесплатные выходные в шутере Call of Duty Modern Warfare 2. Они стартуют сегодня, 15 декабря, в 21:00 по московскому времени. Акция завершится 19 декабря.

Пользователи смогут бесплатно сразиться с другими игроками на трёх картах — на новой Shipment и двух старых — Farm 18 и El Asilo. Из режимов будут доступны «Командная битва насмерть», «Убийство подтверждено», «Превосходство» и «Опорный пункт».

Фото: Activision Blizzard

Бесплатные выходные в Call of Duty Modern Warfare 2 пройдут на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В конце ноября в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 добавили последнего обещанного футболиста — Месси. Комплект с ним, включающий восемь предметов, обойдётся в 2400 монет (1500 рублей). В России нельзя напрямую купить монеты COD.